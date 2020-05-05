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10:22   5 Мая 2020
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Пилот сгоревшего Superjet дал первое интервью спустя год после трагедии в Шереметьево

Пилот сгоревшего Superjet дал первое интервью спустя год после трагедии в Шереметьево

Обвиняемый по делу о крушении Superjet в Шереметьево пилот Денис Евдокимов в интервью "Ленте.ру" попросил прощения у родных погибших и детально описал посадку лайнера в аэропорту.

Евдокимов не согласен с выводами следствия о том, что он является виновником произошедшего. Пилот объяснил в интервью "Ленте.ру", что не стал кружить, чтобы выработать топливо и принял решение о посадке так, как "нахождение в воздухе могло привести к каскадному нарастанию отказов в системах воздушного судна".

Самолет вернулся в пункт отправления из-за попадания молнии, которое повлекло переход судна в режим полного ручного управления Direct mode. По словам Евдокимова, в реальной обстановке управление самолетом оказалось не таким, как на тренажере, а в полетах пилоты его не успели отработать.

Следователи пришли к выводу, что именно из-за действий пилота началось разрушение шасси и последующее возгорание. Дело в отношении Евдокимова направили в суд, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Автор: Яна Либерман
#суд #москва #самолет #шереметьево #евдокимов

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