Муратов считает, что назначение нового посла США на Украине подорвет авторитет Зеленского

Назначение нового посла США на Украине может означать недоверие президента США Дональда Трампа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, считает председатель общественного движения "Донецкая республика".

Трамп намерен назначить на эту должность директора Европейского центра по исследованию вопросов безопасности Кита Дейтона, пишет Федеральное агентство новостей.

По мнению Муратова, Трамп "взялся" за Украину из-за приближающихся ноябрьских выборов в США. Это позволит Трампу раскрыть неправомерную деятельность его оппонента в президентской гонке вице-президента США Джо Байдена.