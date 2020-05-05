Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

 Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России

Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России
Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

 Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале

Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале
Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

 Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса
Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

 Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России

Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России
Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

 Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале

Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале
Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

 Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса
10:15   5 Мая 2020
Политика

Муратов считает, что назначение нового посла США на Украине подорвет авторитет Зеленского

Муратов считает, что назначение нового посла США на Украине подорвет авторитет Зеленского

Назначение нового посла США на Украине может означать недоверие президента США Дональда Трампа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, считает председатель общественного движения "Донецкая республика".

Трамп намерен назначить на эту должность директора Европейского центра по исследованию вопросов безопасности Кита Дейтона, пишет Федеральное агентство новостей.

По мнению Муратова, Трамп "взялся" за Украину из-за приближающихся ноябрьских выборов в США. Это позволит Трампу раскрыть неправомерную деятельность его оппонента в президентской гонке вице-президента США Джо Байдена.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#украина #трамп #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...