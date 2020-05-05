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 Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России

Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России
Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

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10:08   5 Мая 2020
Общество

Заммэра Москвы сообщила о новых выздоровевших от COVID-19 пациентах

Заммэра Москвы сообщила о новых выздоровевших от COVID-19 пациентах

Почти 300 человек вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Короновирусную инфекцию удалось вылечить еще у 297 жителей Москвы, заявила Ракова. Вчера столичные медики выписали по выздоровлению 544 пациента. С начала пандемии COVID-19 заболевание успешно побороло 7870 москвичей, сообщила заместительница мэра по вопросам социального развития. 

По последней официальной информации, в России выявлено 145 268 случаев коронавируса. В период с 3 по 4 мая оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил о 10 581 новом случае. За все время распространения инфекционного заболевания в РФ, от него успешно вылечилось 18 095 человек. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #выздоровление #коронавирус

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