Заммэра Москвы сообщила о новых выздоровевших от COVID-19 пациентах

Почти 300 человек вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Короновирусную инфекцию удалось вылечить еще у 297 жителей Москвы, заявила Ракова. Вчера столичные медики выписали по выздоровлению 544 пациента. С начала пандемии COVID-19 заболевание успешно побороло 7870 москвичей, сообщила заместительница мэра по вопросам социального развития.

По последней официальной информации, в России выявлено 145 268 случаев коронавируса. В период с 3 по 4 мая оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил о 10 581 новом случае. За все время распространения инфекционного заболевания в РФ, от него успешно вылечилось 18 095 человек.