Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Идею построить несколько городов для проукраинских жителей непризнанных ДНР и ЛНР поддержал координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Открыть новые поселения в Херсонской области для проживающих в Донбассе «проукраинцев», несогласных с политикой непризнанных народных республик, предложил 4 апреля журналист Дмитрий Гордон во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Иначе гражданская война в Донбассе может «длиться вечно».

Бредихин уверен, что украинский глава должен не только прислушаться к совету, но и выделить на эту инициативу средства из госбюджета.

«Мысль здравая, поскольку о том, чтобы заполучить себе ДНР и ЛНР Киев может даже и не мечтать. К тому же подобный проект уже успешно реализовывался Петром Порошенко — он построил поселение в той же Херсонщине для сбежавших из Крыма татар (сторонников запрещенного в РФ Меджлиса*), когда полуостров воссоединился с Россией», - рассказал политолог Федеральному агентству новостей.

Для убежденных проукраинских жителей из регионов, желающих отделения, можно построить новые города и даже дать частичную автономию, считает Бредихин. Финансов для этого может потребоваться даже меньше, чем на «реинтеграцию» Донбасса в Украину. Международный валютный фонд (МВФ) не откажет в еще одном денежном переводе, если руководство страны решится на такие меры.

«И хотя большинство действительно проукраински настроенных жителей ДНР и ЛНР на самом деле уже давно оттуда уехали, вероятность закладки новых «городов» довольно велика — это будет сделано хотя бы ради того же показушничества», — уверен эксперт.

Ранее украинский композитор Владимир Быстряков заявил, что власти Украины сдают национальные интересы, «выпрашивая» кредиты у МВФ для погашения долгов страны.

*организация признана судом террористической и запрещена в России.