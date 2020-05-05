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 Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса
10:32   5 Мая 2020
Весь мир

Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Идею построить несколько городов для проукраинских жителей непризнанных ДНР и ЛНР поддержал координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Открыть новые поселения в Херсонской области для проживающих в Донбассе «проукраинцев», несогласных с политикой непризнанных народных республик, предложил 4 апреля журналист Дмитрий Гордон во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Иначе гражданская война в Донбассе может «длиться вечно».

Бредихин уверен, что украинский глава должен не только прислушаться к совету, но и выделить на эту инициативу средства из госбюджета.

«Мысль здравая, поскольку о том, чтобы заполучить себе ДНР и ЛНР Киев может даже и не мечтать. К тому же подобный проект уже успешно реализовывался Петром Порошенко — он построил поселение в той же Херсонщине для сбежавших из Крыма татар (сторонников запрещенного в РФ Меджлиса*), когда полуостров воссоединился с Россией», - рассказал политолог Федеральному агентству новостей.

Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Для убежденных проукраинских жителей из регионов, желающих отделения, можно построить новые города и даже дать частичную автономию, считает Бредихин. Финансов для этого может потребоваться даже меньше, чем на «реинтеграцию» Донбасса в Украину. Международный валютный фонд (МВФ) не откажет в еще одном денежном переводе, если руководство страны решится на такие меры.

«И хотя большинство действительно проукраински настроенных жителей ДНР и ЛНР на самом деле уже давно оттуда уехали, вероятность закладки новых «городов» довольно велика — это будет сделано хотя бы ради того же показушничества», — уверен эксперт.

Ранее украинский композитор Владимир Быстряков заявил, что власти Украины сдают национальные интересы, «выпрашивая» кредиты у МВФ для погашения долгов страны.

*организация признана судом террористической и запрещена в России.

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Автор: Тимофей Булочкин
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