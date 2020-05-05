Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

 Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России

Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России
Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

 Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале

Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале
Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

 Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса
Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

Тройка регионов — лидеров по числу случаев COVID-19 в России не изменилась

 Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России

Оперштаб сообщил о 10 102 новых случаях COVID-19 в регионах России
Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

Пандемия COVID-19 вызовет рост интереса работодателей к представителям цифровой индустрии

 Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале

Сенатор Журавлев: восстановление экономики РФ начнется в третьем квартале
Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

Дандыкин рассказал, почему Северный морской путь тревожит США

 Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса

Бредихин одобрил идею Гордона об отказе Киева от Донбасса
9:54   5 Мая 2020
Категория

Пропавший в СИЗО экс-полковник Захарченко нашелся в Москве

Пропавший в СИЗО экс-полковник Захарченко нашелся в Москве

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко находился в московском СИЗО "Матросская Тишина" и пропал. Адвокат Захарченко сообщила подробности инцидента.

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко находился в "Кремлевском централе", специальном блоке московского СИЗО "Матросская Тишина". Подозреваемый перестал выходить на связь по неизвестной причине.

Адвокат Захарченко сообщила, что гражданин не получал письма от родственников и не отвечает на телефонные вызовы. Отправленные на счет мобильного оператора деньги вернулись через некоторое время.

Гражданин был этапирован из мордовской колонии, где отбывал срок по первому приговору, в столицу. В Москве он начнет знакомство с новым делом о взятках в 1,4 миллиарда рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#мвд #дело #захарченко #взятки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...