Пропавший в СИЗО экс-полковник Захарченко нашелся в Москве

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко находился в московском СИЗО "Матросская Тишина" и пропал. Адвокат Захарченко сообщила подробности инцидента.

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко находился в "Кремлевском централе", специальном блоке московского СИЗО "Матросская Тишина". Подозреваемый перестал выходить на связь по неизвестной причине.

Адвокат Захарченко сообщила, что гражданин не получал письма от родственников и не отвечает на телефонные вызовы. Отправленные на счет мобильного оператора деньги вернулись через некоторое время.

Гражданин был этапирован из мордовской колонии, где отбывал срок по первому приговору, в столицу. В Москве он начнет знакомство с новым делом о взятках в 1,4 миллиарда рублей.