Эксперт Сафонов рассказал об оптимистичном сценарии по безработице в России

Россия находится на начальном этапе роста безработицы, которая станет последствием от коронавирусной пандемии. Об этом в беседе с журналистами заявил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

На сегодняшний день существует два сценария по безработице в нашей стране, подчеркнул эксперт. Один из них пессимистичный, другой — оптимистичный. В первом случае уровень безработицы в России к концу текущего года вырастет до 7 млн человек. Но при позитивной динамике число безработных россиян вырастет до 5 млн человек, передает "Российская газета".

При этом Сафонов уверен, что РФ ожидает оптимистичный сценарий развития событий. Причина — бюджетники, которые вместо увольнений ограничатся сокращением зарплат. Собеседник издания уверен, что оптимизация пойдет именно по этому пути.