Регионы РФ освобождаются от выплат по кредитам в 2020 году

Российские регионы освобождаются от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

Из постановления следует, что в 2020 году регионы РФ полностью освобождаются от погашения долга. Они будут ежегодно выплачивать по 5% задолженности на протяжении 2021–2024 годов, а в 2025–2029 годах выплатят остаток равными долями (с возможностью досрочного погашения).

Освободившиеся средства федеральные субъекты смогут направлять на борьбу с коронавирусом и на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов, что позволит обеспечить устойчивость региональных бюджетов в условиях непростой социально-экономической ситуации, передает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ.