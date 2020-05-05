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9:20   5 Мая 2020
Политика

Путин наградил лидера КНДР медалью за сохранение памяти о советских солдатах

Путин наградил лидера КНДР медалью за сохранение памяти о советских солдатах

Президент РФ Владимир Путин наградил лидера КНДР Ким Чен Ына медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщает посольство РФ в стране.

Ким Чен Ын удостоился награды за серьезный вклад в увековечивание памяти советских солдат, которые защищали Корею и погибли в 1945 году, уточняет посольство РФ в Пхеньяне. Лидер КНДР много лет заботится о том, чтобы памятники советским солдатам в КНДР были в целости и сохранности. Медаль передал посол Российской Федерации Александр Мацегора главе МИД КНДР Ли Сон Гвону во Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне. Также стороны во время встречи коротко побеседовали о реализации договоренностей двух стран и выразили желание продолжать и развивать сотрудничество.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #ким чен ын #медаль

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