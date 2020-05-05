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9:15   5 Мая 2020
Экономика

Продажи одежды в России с февраля по апрель сократились на 90%

Продажи одежды в России с февраля по апрель сократились на 90%

Российские магазины одежды в период с февраля по апрель 2020 года потеряли 90% продаж. Соответствующую информацию предоставили в исследовании оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Аналитики изучили информацию с кассовых чеков в первой половине апреля и сравнили ее с аналогичными данными за февраль. Они выяснили, что в среднем по стране люди потратили на одну покупку в апреле 3805 рублей, а в феврале — 2140 рублей.

Однако в денежном выражении объем продаж в апреле по сравнению с февральским уровнем упал на 90%, отмечают эксперты. По их данным, в Москве ситуация с розничными продажами одежды немного лучше, спад в рассматриваемые временной период составил 76%, передает РИА Новости.

Эксперты связывают наметившуюся тенденцию с закрытием магазинов и нахождением россиян на самоизоляции в рамках профилактики и противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #торговля #одежда #коронавирус

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