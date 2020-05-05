Экс-тренер "Зенита" назвал беспределом снос памятника маршалу Коневу в Праге

Снос памятника маршалу Ивану Коневу, освободившему Прагу от нацистов, является беспределом. Такого мнения придерживается бывший тренер футбольного клуба "Зенит" Властимил Петржела.

В разговоре с Sport24 Петржела заявил, что действия пражских властей непонятны. Он назвал это решение "беспределом".

Ранее президент Чехии Милош Земан назвал снос памятника "глупостью". Его пресс-секретарь не согласился с действиями властей пражского района и заявил, что они позорят страну, устраняя памятник маршалу, который освободил Прагу от нацистов.

Маршал Иван Конев освободил чешскую столицу с минимальными потерями для ее архитектуры в 1945 году. Монумент снесли в начале апреля этого года. СК РФ возбудил уголовное дело из-за осквернения символов воинской славы.

Инициатор сноса памятника маршалу Ивану Коневу, староста района Прага-6 Ондржей Коларж обратился в Еврокомиссию с жалобой на реакцию России, сообщает РИА Новости. В ней он отметил, что демонтаж памятника вызвал "неадекватную реакцию РФ" и пожаловался на угрозы и вмешательство во внутренние дела Чехии со стороны России.