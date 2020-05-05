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9:08   5 Мая 2020
Политика

Экс-тренер "Зенита" назвал беспределом снос памятника маршалу Коневу в Праге

Экс-тренер "Зенита" назвал беспределом снос памятника маршалу Коневу в Праге

Снос памятника маршалу Ивану Коневу, освободившему Прагу от нацистов, является беспределом. Такого мнения придерживается бывший тренер футбольного клуба "Зенит" Властимил Петржела.

В разговоре с Sport24 Петржела заявил, что действия пражских властей непонятны. Он назвал это решение "беспределом". 

Ранее президент Чехии Милош Земан назвал снос памятника "глупостью". Его пресс-секретарь не согласился с действиями властей пражского района и заявил, что они позорят страну, устраняя памятник маршалу, который освободил Прагу от нацистов. 

Маршал Иван Конев освободил чешскую столицу с минимальными потерями для ее архитектуры в 1945 году. Монумент снесли в начале апреля этого года. СК РФ возбудил уголовное дело из-за осквернения символов воинской славы.

Инициатор сноса памятника маршалу Ивану Коневу, староста района Прага-6 Ондржей Коларж обратился в Еврокомиссию с жалобой на реакцию России, сообщает РИА Новости. В ней он отметил, что демонтаж памятника вызвал "неадекватную реакцию РФ" и пожаловался на угрозы и вмешательство во внутренние дела Чехии со стороны России. 

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Автор: Яна Либерман
#россия #прага

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