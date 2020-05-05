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8:49   5 Мая 2020
Экономика

Продажи одежды в магазинах России за апрель упали на 90%

Продажи одежды в магазинах России за апрель упали на 90%

Продажи одежды в РФ в апреле к февралю упали на 90%, отмечают авторы исследования крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Аналитики компании при изучении данных кассовых чеков в первой половине апреля сравнили полученные данные с аналогичным периодом в феврале, сообщает РИА Новости.

Согласно подсчетам, "средний чек покупки одежды в апреле в целом по стране составляет 3805 рублей против 2140 рублей в феврале". В Москве средний чек при покупке одежды в прошлом месяце составил 5919 рублей против 2816 рублей в феврале.

Специалисты банка "Русский Стандарт" провели исследование российского рынка, по результатам которого сделали вывод о том, как самоизоляция повлияла на граждан и их предпочтения в выборе продуктов. За апрель количество покупок хлеба возросло на 36%.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #цена #магазин #одежда #коронавирус

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