Продажи одежды в магазинах России за апрель упали на 90%

Продажи одежды в РФ в апреле к февралю упали на 90%, отмечают авторы исследования крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Аналитики компании при изучении данных кассовых чеков в первой половине апреля сравнили полученные данные с аналогичным периодом в феврале, сообщает РИА Новости.

Согласно подсчетам, "средний чек покупки одежды в апреле в целом по стране составляет 3805 рублей против 2140 рублей в феврале". В Москве средний чек при покупке одежды в прошлом месяце составил 5919 рублей против 2816 рублей в феврале.

Специалисты банка "Русский Стандарт" провели исследование российского рынка, по результатам которого сделали вывод о том, как самоизоляция повлияла на граждан и их предпочтения в выборе продуктов. За апрель количество покупок хлеба возросло на 36%.