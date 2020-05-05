Посольство РФ назвало отмеченные Пулитцеровской премией публикации NYT русофобскими

Серия отмеченных Пулитцеровской премией в номинации "международная журналистика" антироссийских статей New York Times является сборником русофобских измышлений, которые наносят удар по репутации издания, заявили в посольстве России в США.

Американское издание уже получало Пулитцеровскую премию за демонизацию России в своих статьях, однако с тех пор прошло три года. Поощряя антироссийские материалы NYT, оргкомитет премии берет на себя ответственность за ложные факты, которые уже опровергнуты не только официальными лицами РФ, но и самой жизнью, подчеркнули в дипломатическом представительстве.

На сайте Пулитцеровской премии было указано, что журналистов наградили за серию захватывающих материалов, при подготовке которых авторы якобы рисковали своей жизнью, критикуя правительство РФ. За какие именно материалы присуждается премия не уточняется.

Отмеченные Пулитцеровской премией материалы можно использовать в качестве пособия по искажению фактов, констатировали дипломаты. Москва неоднократно отвергала все подобные обвинения со стороны Запада и резко осуждала попытки дискредитировать политику России.