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8:20   5 Мая 2020
Технологии

Минкомсвязь хочет внедрить электронную подпись через "Госуслуги"

Минкомсвязь хочет внедрить электронную подпись через "Госуслуги"

Минкомсвязи России поддержало предложение о том, чтобы россияне могли заверять документы через электронную подпись на портале госуслуг. Проект соответствующего постановления опубликован на портале нормативных актов.

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций предложило разработать систему для использования электронной подписи физлицами в РФ в рамках тестирования технологии на портале "Госусуги". Нововведение сперва испытают в порядке эксперимента.

Новый сервис пригодится для использования цифровой подписи при заключении договоров и подписании других документов, предоставлении налоговой отчетности, а также иных действий. Окончательный перечень которых Минкомсвязи утвердит позднее в процессе доработки. Россиянам будет предоставлена возможность аннулировать сертификат ключа при проверке цифровой подписи в случае нарушения конфиденциальности, а также при выдаче нового ключа, отмечается в проекте постановления.

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Автор: Василий Пименов
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