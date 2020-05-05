Врач призвал не осуждать отказ калининградских медиков от работы

Калининградских медиков, отказавшихся от работы во время борьбы с коронавирусом, не стоит осуждать, не выяснив причину их отказа. Об этом заявил врач-физиотерапевт Семен Гальперин.

Гальперин в беседе с НСН сообщил, что большинство медперсонала, которым больше 65 лет остались на рабочих местах. Врач считает, что, вероятно, медработникам не предоставили необходимые условия для работы. Он отметил, что для окончательных выводов нужно выяснить причину их поступка.

Пока медработник не получил соответствующие условия для работы, он не должен начинать свою деятельность, считает Гальперин. По его мнению, нужно обсудить с калининградскими медиками причину их решений.

Ранее региональный министр здравоохранения Александр Кравченко рассказал, что около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области еще до начала пандемии COVID-19 "встали и вышли".