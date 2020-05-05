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7:49   5 Мая 2020
Общество

Закон о запрете продажи алкоголя в "наливайках" в России вступил в силу

Закон о запрете продажи алкоголя в "наливайках" в России вступил в силу

Закон о запрете продажи алкоголя в небольших объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах, вступил в силу с 5 мая. Так называемые "наливайки" незаконны, если располагаются на площади менее 20 "квадратов".

Запрет касается и прилегающих к жилым домам территорий, сообщает РИА Новости. Власти российских регионов могут вводить дополнительные ограничения, касающиеся площади таких заведений. Кроме того, они имеют право полностью запретить продажу спиртного в "наливайках".

Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля. Авторы инициативы отмечали, что запрет должен быть введен, чтобы обеспечить жителям многоквартирных домов покой и безопасность. Поступало много жалоб по поводу шума и нарушения общественного порядка возле "наливаек".

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Автор: Руслан Неглинный
#закон #запрет #продажа алкоголя #наливайки

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