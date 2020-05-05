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7:35   5 Мая 2020
Общество

Российские тесты на коронавирус поставлены в Гвинею

Российские тесты на коронавирус поставлены в Гвинею

Россия отправила в Гвинею тест-системы и реагенты для проведения почти семи тысяч исследований на новый коронавирус. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Российские тесты уже поставлены в республику. Дополнительно в западноафриканскую страну будут направлены десять тысяч тестов. Исследования на месте проводят гвинейские и российские специалисты.

Также в качестве помощи странам Африки в Демократическую Республику Конго в ближайшее время будут направлены две мобильные лаборатории, десять тыс. тестов, а также десятки тысяч расходных материалов для лабораторий. Это поможет не только в тестировании на новый коронавирус, но и на другие инфекции — в том числе на лихорадку Эбола.

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Автор: Илья Романович
#тесты #гвинея #коронавирус

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