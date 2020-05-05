Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врач призвал не осуждать отказ калининградских медиков от работы

Врач призвал не осуждать отказ калининградских медиков от работы

 Закон о запрете продажи алкоголя в "наливайках" в России вступил в силу

Закон о запрете продажи алкоголя в "наливайках" в России вступил в силу
Трамп внес в сенат кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии

Трамп внес в сенат кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии

 Члены Конгресса США призвали расследовать влияние Китая на высшее образование

Члены Конгресса США призвали расследовать влияние Китая на высшее образование
Политолог Крутаков рассказал о мотивах выпадов США против Китая из-за COVID-19

Политолог Крутаков рассказал о мотивах выпадов США против Китая из-за COVID-19

 Тимофеев: США готовы начать новый «крестовый поход» против Китая

Тимофеев: США готовы начать новый «крестовый поход» против Китая
Врач призвал не осуждать отказ калининградских медиков от работы

Врач призвал не осуждать отказ калининградских медиков от работы

 Закон о запрете продажи алкоголя в "наливайках" в России вступил в силу

Закон о запрете продажи алкоголя в "наливайках" в России вступил в силу
Трамп внес в сенат кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии

Трамп внес в сенат кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии

 Члены Конгресса США призвали расследовать влияние Китая на высшее образование

Члены Конгресса США призвали расследовать влияние Китая на высшее образование
Политолог Крутаков рассказал о мотивах выпадов США против Китая из-за COVID-19

Политолог Крутаков рассказал о мотивах выпадов США против Китая из-за COVID-19

 Тимофеев: США готовы начать новый «крестовый поход» против Китая

Тимофеев: США готовы начать новый «крестовый поход» против Китая
7:00   5 Мая 2020
Общество

Академик РАН уверен, что действия США увеличивают риск ядерной войны

Академик РАН уверен, что действия США увеличивают риск ядерной войны

Риск увеличения угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома ныне существует. Об этом заявил глава Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

Академик РАН в беседе с "МК" напомнил, что Белый дом обусловил продление договора СНВ-3 присоединением к нему КНР, чего никогда не случится. Также США вышли из Договора о ликвидации средней и меньшей дальности.

Рогов отметил, что по существу СНВ-3 является последним договором о контроле над ядерными вооружениями. Военная напряженность резко возрастет, если он развалится.

Главной осью международных взаимоотношений становится противостояние между Вашингтоном и Пекином, отметил академик. Эксперт уверен, что это напоминает "холодную войну" в прошлом веке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #снв-3 #ядерная война

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...