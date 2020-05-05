Академик РАН уверен, что действия США увеличивают риск ядерной войны

Риск увеличения угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома ныне существует. Об этом заявил глава Института США и Канады РАН Сергей Рогов.

Академик РАН в беседе с "МК" напомнил, что Белый дом обусловил продление договора СНВ-3 присоединением к нему КНР, чего никогда не случится. Также США вышли из Договора о ликвидации средней и меньшей дальности.

Рогов отметил, что по существу СНВ-3 является последним договором о контроле над ядерными вооружениями. Военная напряженность резко возрастет, если он развалится.

Главной осью международных взаимоотношений становится противостояние между Вашингтоном и Пекином, отметил академик. Эксперт уверен, что это напоминает "холодную войну" в прошлом веке.