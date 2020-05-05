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6:01   5 Мая 2020
Общество

МЧС продезинфицировало за период самоизоляции более 17 тысяч ведомственных зданий

МЧС продезинфицировало за период самоизоляции более 17 тысяч ведомственных зданий

Специалисты МЧС провели санитарную обработку более 17 тысяч зданий ведомства, а также более 30,6 тысяч единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Сообщается, что с начала апреля была проведена санитарная обработка более 30,6 тысяч единиц техники, включая 18 тысяч единиц  техники МЧС, а также более 17 тысяч зданий МЧС общей площадью более 13,6 миллиона квадратных метров.

За все время ведомство продезинфицировало более 3,17 тысячи квадратных метров дорог и около 13 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 1 889 000 квадратных метров.

Также спасатели обработали 582 образовательных  и 735 лечебных учреждений общей площадью более 1,6 миллиона квадратных метров и 2,2 тыс. объектов социального обслуживания общей площадью более 1 230 000 тысяч квадратных метров.

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Автор: Кристина Мокроусова
#мчс #дезинфекция #коронавирус

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