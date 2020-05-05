МЧС продезинфицировало за период самоизоляции более 17 тысяч ведомственных зданий

Специалисты МЧС провели санитарную обработку более 17 тысяч зданий ведомства, а также более 30,6 тысяч единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Сообщается, что с начала апреля была проведена санитарная обработка более 30,6 тысяч единиц техники, включая 18 тысяч единиц техники МЧС, а также более 17 тысяч зданий МЧС общей площадью более 13,6 миллиона квадратных метров.

За все время ведомство продезинфицировало более 3,17 тысячи квадратных метров дорог и около 13 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 1 889 000 квадратных метров.

Также спасатели обработали 582 образовательных и 735 лечебных учреждений общей площадью более 1,6 миллиона квадратных метров и 2,2 тыс. объектов социального обслуживания общей площадью более 1 230 000 тысяч квадратных метров.