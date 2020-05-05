Дрозденко прокомментировал возможность смягчения ограничительных мер в Ленобласти

Ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с коронавирусом в Ленинградской области, могут быть смягчены при определенных условиях. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Для принятия решения о частичном снятии ограничений необходимо проанализировать заболеваемость COVID-19 после майских праздников, сообщает Федеральное агентство новостей. По словам Дрозденко, власти районов Ленобласти должны подготовить предложения о смягчении мер, предварительно изучив динамику заболеваемости в населенных пунктах.

Дрозденко добавил, что в регионе сохраняется стабильный уровень распространения коронавируса и его тяжелых случаев в течение нескольких недель. Там, где ситуация благополучная, высока вероятность постепенного снятия ограничительных мер в ближайшее время.

Сейчас в Ленобласти выявлено более 1 тыс. больных с COVID-19. Выздоровели 220 пациентов.