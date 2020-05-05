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4:29   5 Мая 2020
Наука

Эпидемиолог Церковная объяснила разницу по смертности от COVID-19 в мире

Эпидемиолог Церковная объяснила разницу по смертности от COVID-19 в мире

Исследовательская группа  Vaccine Confidence Project объяснила большую разницу в показателях по смертности среди заболевших COVID-19, которые отличаются в разных странах. Об этом рассказала британский эпидемиолог Дарья Церковная.

Ученый Лондонской школы гигиены и тропической медицины рассказала, что разные показатели по смертности от коронавируса связаны с рядом факторов. Церковная отметила, что в основном это связано с отсутствием широкого систематического тестирования. В некоторых странах тестируют только пациентов, которые попадают в больницу с явными признаками заболевания, при этом не проводя тестирование бессимптомных.

Точные показатели смертности можно получить при обширном тестировании, отметила ученый в беседе с РИА Новости. Церковная также указала, что существует разница между статистикой по смертности среди зарегистрированных случаев и общего коэффициента по количеству смертей.

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Автор: Руслан Неглинный
#ученые #смертность #тестирование #коронавирус #COVID-19

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