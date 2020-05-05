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3:51   5 Мая 2020
Политика

Трамп внес в сенат кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии

Трамп внес в сенат кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии

Американский лидер Дональд Трамп выдвинул кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на пост посла США в Минске. Ее назначение предстоит утвердить в сенате.

Одобрить кандидатуру Фишер должен комитет сената по иностранным делам, после чего — общий состав, сообщает РИА Новости. Сейчас Джули Фишер занимается вопросами Европы и Евразии.

В случае согласия сената, Фишер станет первым послом США в Белоруссии с 2008 года. Тогда страны отозвали своих послов, оставив временных поверенных. 

Фишер является русистом и специалистом по восточноевропейскому региону. За свою карьеру она успела поработать в диппредставительствах США в России, Грузии и на Украине. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#дональд трамп #белоруссия #посол сша #сенат

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