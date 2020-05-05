Трамп внес в сенат кандидатуру Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии

Американский лидер Дональд Трамп выдвинул кандидатуру замгоссекретаря Джули Фишер на пост посла США в Минске. Ее назначение предстоит утвердить в сенате.

Одобрить кандидатуру Фишер должен комитет сената по иностранным делам, после чего — общий состав, сообщает РИА Новости. Сейчас Джули Фишер занимается вопросами Европы и Евразии.

В случае согласия сената, Фишер станет первым послом США в Белоруссии с 2008 года. Тогда страны отозвали своих послов, оставив временных поверенных.

Фишер является русистом и специалистом по восточноевропейскому региону. За свою карьеру она успела поработать в диппредставительствах США в России, Грузии и на Украине.