ВОЗ отвергла заявления США об искусственном происхождении коронавируса
Заявления представителей властей США об искусственном происхождении нового коронавируса являются спекуляциями. Об этом заявил директор программы ВОЗ по ЧС Майкл Райан.
Организация никогда не получала от США сведений о происхождении коронавируса, заявил Райан. По его словам, если американская сторона все же обладает такими данными, то ВОЗ будет сложно работать при таком "информационном вакууме".
В свою очередь глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что данные ученых указывают на природное происхождение нового коронавируса. По ее словам, генетическая последовательность SARS-CoV-2 (возбудителя COVID-19), а также других коронавирусов свидетельствует об их происхождении от летучих мышей.