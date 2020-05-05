Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ВОЗ отвергла заявления США об искусственном происхождении коронавируса

ВОЗ отвергла заявления США об искусственном происхождении коронавируса

 Более 250 тысяч человек в мире стали жертвами коронавируса

Более 250 тысяч человек в мире стали жертвами коронавируса
Члены Конгресса США призвали расследовать влияние Китая на высшее образование

Члены Конгресса США призвали расследовать влияние Китая на высшее образование

 Стоимость барреля нефти Brent поднялась до $27,8

Стоимость барреля нефти Brent поднялась до $27,8
Политолог Крутаков рассказал о мотивах выпадов США против Китая из-за COVID-19

Политолог Крутаков рассказал о мотивах выпадов США против Китая из-за COVID-19

 Тимофеев: США готовы начать новый «крестовый поход» против Китая

Тимофеев: США готовы начать новый «крестовый поход» против Китая
ВОЗ отвергла заявления США об искусственном происхождении коронавируса

ВОЗ отвергла заявления США об искусственном происхождении коронавируса

 Более 250 тысяч человек в мире стали жертвами коронавируса

Более 250 тысяч человек в мире стали жертвами коронавируса
Члены Конгресса США призвали расследовать влияние Китая на высшее образование

Члены Конгресса США призвали расследовать влияние Китая на высшее образование

 Стоимость барреля нефти Brent поднялась до $27,8

Стоимость барреля нефти Brent поднялась до $27,8
Политолог Крутаков рассказал о мотивах выпадов США против Китая из-за COVID-19

Политолог Крутаков рассказал о мотивах выпадов США против Китая из-за COVID-19

 Тимофеев: США готовы начать новый «крестовый поход» против Китая

Тимофеев: США готовы начать новый «крестовый поход» против Китая
2:51   5 Мая 2020
Политика

Члены Конгресса США призвали расследовать влияние Китая на высшее образование

Члены Конгресса США призвали расследовать влияние Китая на высшее образование

Представители республиканцев в семи комитетах палаты представителей США обратились к министерству образования с требованием предоставить информацию о всех иностранных подарках за последние два года. Об этом говорится в письме конгрессменов.

Конгрессмены в письме министру сообщают, что на фоне обеспокоенности действиями Китая эти данные нужны, чтобы понять глубину и широту иностранного влияния и инвестиций в американское высшее образование, а также усилия министерства по решению этих проблем.

Также в письме отмечается, что в отношениях с Китаем десятилетиями был не решен вопрос о защите технологий и интеллектуальной собственности. Конгрессмены полагают, что Китай осуществлял стратегические инвестиции в американскую научную среду, чтобы попытаться выкрасть конфиденциальную информацию и технологии у американских компаний и правительства.

Обращение последовало на фоне обвинений со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Китая в том, что китай скрывал масштабы и истинное происхождение коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#китай #конгресс сша #высшее образование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...