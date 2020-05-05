Члены Конгресса США призвали расследовать влияние Китая на высшее образование

Представители республиканцев в семи комитетах палаты представителей США обратились к министерству образования с требованием предоставить информацию о всех иностранных подарках за последние два года. Об этом говорится в письме конгрессменов.

Конгрессмены в письме министру сообщают, что на фоне обеспокоенности действиями Китая эти данные нужны, чтобы понять глубину и широту иностранного влияния и инвестиций в американское высшее образование, а также усилия министерства по решению этих проблем.

Также в письме отмечается, что в отношениях с Китаем десятилетиями был не решен вопрос о защите технологий и интеллектуальной собственности. Конгрессмены полагают, что Китай осуществлял стратегические инвестиции в американскую научную среду, чтобы попытаться выкрасть конфиденциальную информацию и технологии у американских компаний и правительства.

Обращение последовало на фоне обвинений со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Китая в том, что китай скрывал масштабы и истинное происхождение коронавируса.