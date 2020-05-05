Стоимость барреля нефти Brent поднялась до $27,8

Стоимость фьючерса нефти WTI составляет $23,33. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Вечером в понедельник, 4 мая, стали известны данные торгов, согласно которым цены на нефть марок Brent и WTI выросли. Об этом сообщает ТАСС с отсылкой на лондонскую биржу ICE.

Таким образом, стоимость фьючерсов нефти марки Brent, которая ожидает отправления в июле, выросла на 5,3%. За баррель нефти просят $27,84. Кроме того, поднялась цена и на нефть марки WTI – на 4,67% и составила $23,33 за баррель.