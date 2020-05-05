Более 250 тысяч человек в мире стали жертвами коронавируса

Количество жертв коронавируса в мире переросло отметку 250 тысяч. Об этом сообщили в американском университете Джонса Хопкинса.

По данным университета, который анализирует информацию об инфицированных от СМИ, федеральных и местных властей и прочих источников, от последствий коронавирусной инфекции скончались 250 134 человек. Отмечается, что более 1 145 407 человек полностью выздоровели. Всего в мире выявлено 3 562 919 случаев коронавирусной инфекции.

По числу заболевших COVID-19 в мире безоговорочно лидирует США. В стране с начала пандемии выявлено 1 198 843 случаев нового типа коронавируса. Второе место занимает Испания, где COVID-19 заболели 248 301 человек. На третьем месте Италия, в которой инфицированных выявлено 211 938 человек.