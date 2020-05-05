Три новых стационара подготовили к приему пациентов с COVID-19 в Ленинградской области

Места для пациентов с коронавирусом подготовили в Ломоносовской, Тосненской (основной корпус) и Рощинской больницах. Об это сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Всего в регионе будет развернуто 1876 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас заболевших COVID-19 принимают в Тосненской, Кингисеппской, Гатчинской, Тихвинской, Бокситогорской, Кировской, Приозерской, Волховской и Киришской больницах.

За последние 24 часа госпитализировано 73 человека с подозрением на коронавирус. Еще 13 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией и 60 с внебольничной пневмонией. В Ленинградской области всего зарегистрировано 1096 человек с диагнозом "коронавирус".