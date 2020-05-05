Террористы "Джебхат Ан-Нусры" обстреляли населенный пункт в Идлибе

Населенный пункт Мелладжа в провинции Идлиб обстреляли боевики запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Об этом сообщил руководитель российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Режим прекращения огня действует в Идлибской зоне деэскалации с 6 марта в соответствии с договоренностями между Россией и Турцией. В ЦПВС сообщили, что террористы запрещенной на территории РФ "ан-Нусры" провели обстрел населенного пункта Мелладжа в Идлибе. Журавлев отметил, что нарушений со стороны подконтрольных турецкой стороне незаконных вооруженных формирований в Идлибе за минувшие сутки не зафиксировано.

Российская военная полиция продолжает проводить патрулирование на севере Сирии в соответствии с реализацией меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией от 22 октября 2019 года. Подразделения реализовали мероприятие по наблюдению по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Хасака. Силы армейской авиации САР также провели воздушное патрулирование территорий в районе аэродрома Камишлия, передает РИА Новости.