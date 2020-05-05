Гендиректор ВОЗ назвал мытье рук оптимальным средством при борьбе с коронавирусом

Профилактику заражения коронавирусной инфекцией лучше всего осуществлять при помощи частого мыться рук. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Подобная мера соблюдения гигиены остается лучшей защитой от возможного заболевания коронавирусом, отметил глава ВОЗ. Пятое мая официально признано Всемирным днем гигиены рук, добавил он.

Возможность регулярно мыть руки есть не у всех жителей планеты, так как три миллиарда человек не имею дома водоснабжения, подчеркнул Гебрейесус. Огромную поддержку в борьбе с COVID-19 окажут крупные инвестиции в производство мыла и моющих средств на основе спирта, констатировал глава организации.