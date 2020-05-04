Президент Сирии обсудил с правительственной группой меры по борьбе с коронавирусом

Сирийский президент Башар Асад провел встречу с правительственной группой по борьбе с новым коронавирусом. Об этом сообщает государственное информационное агентство SANA.

Башар Асад отметил, что на текущий момент важную роль в замедлении распространения инфекции сыграла реакция сирийцев и своевременные действия официальных властей. При этом он отметил, что в последние дни в стране увеличилась финансовая нагрузка на граждан. На сегодня стоит задача вернуться к нормальной жизни в кратчайшие сроки, заявил глава государства.

Асад подчеркнул, что есть множество мер, которые государство может предпринять для стабилизации. В частности, речь идет о решении проблемы с ценами на продовольствие. По его словам, открытие фермерских рынков в отдельных регионах является сдерживающим фактором перед жадностью некоторых торговцев.

ФАН отмечает, что нарушители преследуются судом за манипуляции с ценами. Готовятся поправки к законам, которые ужесточат санкции.