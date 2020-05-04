Силы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку по Алеппо
Сирийская система ПВО отразила ракетный удар по Алеппо. Об этом сообщают государственные СМИ САР.
Государственное агентство SANA сообщило, что системы противовоздушной обороны отразили удар в небе над сирийской провинцией Алеппо. По предварительным данным, ПВО отразили атаку Израиля на научно-исследовательский центр.
Последний раз ПВО Сирии отражала воздушные удары неделю назад. Согласно данным СМИ, удары по окрестностям сирийской столицы наносили израильские ВВС. Сирийские военные смогли сбить несколько ракет.