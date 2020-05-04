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23:14   4 Мая 2020
Политика

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку по Алеппо

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку по Алеппо

Сирийская система ПВО отразила ракетный удар по Алеппо. Об этом сообщают государственные СМИ САР.

Государственное агентство SANA сообщило, что системы противовоздушной обороны отразили удар в небе над сирийской провинцией Алеппо. По предварительным данным, ПВО отразили атаку Израиля на научно-исследовательский центр.

Последний раз ПВО Сирии отражала воздушные удары неделю назад. Согласно данным СМИ, удары по окрестностям сирийской столицы наносили израильские ВВС. Сирийские военные смогли сбить несколько ракет.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #алеппо #пво

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