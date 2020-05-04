Сирийские СМИ сообщили о взрыве на юге от Дамаска

Мощный взрыв произошел в городе Сайид Зайнаб, расположенном к югу от Дамаска. Об этом сообщает корреспондент канала Halab Today TV.

Согласно предварительным данным, взрыв произошел в одной из квартир жилого дома. Есть данные о жертвах, пишет ФАН.

Ранее Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщала, что 1 мая на севере провинции Дамаск прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел на складе с газовыми баллонами в городе Нубболь. Ранения получили 18 человек, еще пять погибли.