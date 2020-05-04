СМИ предположили вероятность увеличения вдвое числа жертв от коронавируса в США

Смертность от заболевания COVID-19 вследствие распространения коронавируса в США может возрасти вдвое. Об этом со ссылкой на внутренние документы американской администрации сообщила газета New York Times.

Количество смертей пациентов с коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах к началу июня может достигнуть около 3 тысяч пациентов в день. В настоящий момент в США в среднем умирает около 1,75 тысячи заболевших каждые сутки. Показатель по количеству новых случаев заражения в США в следующем месяце может вырасти до 200 тысяч в день при нынешних 25 тысячах, отмечается в материале NYT.

Администрация президента США Дональда Трампа составила соответствующий прогноз на основании статистических данных CDC. Трамп при этом приветствует стремление штатов к постепенной отмене ограничений, передает РИА Новости.