Общее число умерших с коронавирусом пациентов в Москве увеличилось до 816

Количество умерших с коронавирусом пациентов в российской столице за день увеличилось на 52. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19

Всего в столице умерли 816 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Всего с начала пандемии COVID-19 были выявлены более 3,4 миллиона человек с коронавирусом. Более 240 тысяч скончались.

Согласно сведениям российского федерального оперативного штаба, в России было выявлено 45 268 случаев. Выздоровели 18 095 человек, умерли около 1,4 тысячи.