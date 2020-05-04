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 Фильм "Шугалей" поспособствует освобождению россиян из ливийской тюрьмы — Ионов

Фильм "Шугалей" поспособствует освобождению россиян из ливийской тюрьмы — Ионов
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21:51   4 Мая 2020
Общество

Фильм "Шугалей" поспособствует освобождению россиян из ливийской тюрьмы — Ионов

Фильм "Шугалей" поспособствует освобождению россиян из ливийской тюрьмы — Ионов

Основной задачей общественных организаций должно стать требование освобождения российских граждан, которые законно занимались исследованиями на территории Ливии. Об этом заявил правозащитник Александр Ионов.

Основанный на реальных событиях фильм "Шугалей", который вышел на НТВ 1 мая, показывает события, произошедшие с российскими социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном в североафриканском государстве. Их похитили боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и незаконно удерживают в ливийской тюрьме "Митига". Социологи занимались законным исследованиями общественного мнения. Об этом сообщает iReactor.

Президент Российской общественной организации "Антиглобалистское движение России" (АДР) Александр Ионов считает, что фильм очень важный для россиян, так как осветит проблему для более широкой аудитории и расскажет, что происходит в Ливии на самом деле. Правозащитник отметил, что РФ заинтересована вместе с многими другими странами в нормализации ситуации в этом государстве.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #социологи #Шугалей

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