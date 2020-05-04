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Дворкович прогнозирует "бум" в дистанционной сфере после пандемии

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21:00   4 Мая 2020
Общество

Дворкович прогнозирует "бум" в дистанционной сфере после пандемии

Дворкович прогнозирует "бум" в дистанционной сфере после пандемии

Дистанционная сфера услуг еще долгое время после окончания пандемии коронавируса будет востребована, заявил бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Люди продолжат активно пользоваться доставкой товаров. В большей части "бум" ожидает дистанционные сферы, в том числе связанные с обучением, выразил уверенность экс-политик.

Спросом будет еще долго после пандемии пользоваться телемедицина и индивидуальные медицинские услуги с применением новейших разработок. По мнению Дворковича, кризисную ситуацию, наступившую из-за множества ограничений, могут пережить практически все сферы экономики.

Дату окончания пандемии коронавируса точно пока никто не может предсказать. Сингапурские ученые составили специальную модель, согласно которой ситуация с COVID-19 в России стабилизируется 17 августа, пишет издание "360". Во всем мире окончание пандемии прогнозируют не раньше середины декабря.

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Автор: Ирина Большунова
#дворкович #пандемия #коронавирус

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