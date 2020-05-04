Свыше 300 врачей отказались выходить на работу в Калининградской области

Порядка 350 медицинских работников отказались исполнять профессиональный долг в период распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области.

Медики не захотели работать во время пандемии COVID-19, заявил глава регионального минздрава Александр Кравченко. Он сообщил, что порядка 100 врачей и 250 сотрудников среднего медицинского персонала отказались выходить на работу в период распространения коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

Министр добавил, что все сотрудники медучреждений имеют различные причины для принятия такого решения. Однако с дефицитом кадров в системе здравоохранения регион столкнулся ещё до ситуации с развитием коронавируса, добавил Кравченко.