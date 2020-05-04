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20:47   4 Мая 2020
Общество

Врачи предупредили об опасности "счастливой гипоксии" у заболевших COVID-19

Врачи предупредили об опасности "счастливой гипоксии" у заболевших COVID-19

Некоторые заболевшие COVID-19 пациенты в неудовлетворительном состоянии могут ощущать "счастливую гипоксию", рассказали медицинские специалисты.

Врачи выявили новый поражающий симптом коронавируса. Показатели на экране монитора могут говорить о неудовлетворительном состоянии пациента в то время, как сам больной выглядит счастливым и чувствует себя хорошо, рассказал врач из Нью-Йорка Рубен Стрейер в интервью Sciencemag. 

Сатурация или, проще говоря, уровень насыщения крови кислородом должен быть у человека не менее 95 процентов, отметила пульмонолог Эльнада Марсия Негри. При этом некоторые заболевшие коронавирусом с показателем в 80 или даже 50 процентов могут выглядеть вполне здоровыми. Специалисты называют такое состояние "счастливой гипоксией".

Состояние пациентов с коронавирусом может резко изменяться, пишет издание "360" со ссылкой на главного врача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова. Сегодня больной может ощущать небольшую температуру, но уже завтра его самочувствие может ухудшиться настолько, что его придется подключать к аппарату ИВЛ.

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Автор: Василий Пименов
#симптомы #пандемия #коронавирус

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