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20:36   4 Мая 2020
Общество

Власти Курганской области выделят пострадавшим от COVID-19 фермерам поросят и картофель

Власти Курганской области выделят пострадавшим от COVID-19 фермерам поросят и картофель

Правительство Курганской области бесплатно выделит фермерам, которым требуется помощь в условиях пандемии коронавирусной инфекции, семенной картофель или двух поросят или одного теленка, заявил глава региона Вадим Шумков.

Администрация будет определять категории получателей социальной помощи, исходя из конкретной ситуации, чтобы помочь тем, что потерял работу или относится к малообеспеченным. По словам Шумкова, дополнительная мера социальной поддержки населения Курганской области будет запущена в середине мая.

"Постараемся при выдаче такой помощи проработать с предприятиями-переработчиками вопрос выкупа картофеля либо животных", — заявил Шумков.

Отметим, согласно данным оперативного штаба в Курганской области зафиксировано 52 случая заражения коронавирусной инфекцией. Вся актуальная информация о ситуации вокруг пандемии COVID-19 приводится на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#курганская область #коронавирус

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