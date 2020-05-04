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20:27   4 Мая 2020
Политика

Кличко спрогнозировал гибель более миллиона украинцев из-за эпидемии COVID-19

Кличко спрогнозировал гибель более миллиона украинцев из-за эпидемии COVID-19

Жертвами коронавирусной инфекции на территории Украины могут стать 1,2 миллиона человек, заявил киевский мэр Виталий Кличко, призвав строго соблюдать ограничительные меры, которые были введены на время карантина в стране.

Согласно информации Госстата Украины, по состоянию на 1 марта на территории Незалежной проживают 41,9 миллиона человек, пишет РИА Новости.

Кличко указал, что общался с экспертами, которые прогнозируют, что до 80% населения страны переболеют COVID-19, а смертность составит от 2 до 3% при условии оказания медицинской помощи. 3% граждан, проживающих в стране, — это 1,2 миллиона человек, которые могут умереть.

В заключение Кличко призвал как можно серьезнее относиться к пандемии коронавируса и придерживаться ограничений, введенных правительством.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #кличко #коронавирус

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