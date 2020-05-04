Россиян призвали поучаствовать в акции "Поздравим ветеранов вместе!"

Россия в этом году отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный праздник с парадом из-за пандемии коронавируса провести не удастся, однако поздравить ветеранов все же необходимо.

Телеканал "360" запустил акцию "Поздравим ветеранов вместе!". Принять участие может каждый желающий. Для этого необходимо лишь записать видео с поздравлениями и словами благодарности для ветерана, а редакция "360" доставит видеооткрытку адресату.

Чтобы записать хорошее видеопоздравление, лучше использовать заднюю камеру смартфона. Устройство нужно держать горизонтально и смотреть не в объектив, а в центр экрана. Выберите место для записи, чтобы за спиной не было источника яркого света. После нажатия кнопки записи нужно мысленно досчитать до трех и начать говорить. Видеозапись должна иметь продолжительность не более 60 секунд.

Постарайтесь, чтобы на записи не было посторонних звуков, поздравление произносите громко и четко. Готовое видео нужно отправить в редакцию "360".