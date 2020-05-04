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20:19   4 Мая 2020
Общество

Власти Сирии ведут успешную борьбу с наркоторговцами

Власти Сирии ведут успешную борьбу с наркоторговцами

Официальное правительство Сирии ведет активную борьбу с торговлей наркотиками, не допуская ухудшения ситуации, как это произошло в Афганистане.

Группа из семи человек недавно была задержана управлением по борьбе с наркотиками в Дамаске. Задержанные оказались торговцами запрещенных веществ. Известно, что многие террористы пытаются заработать на продаже наркотиков. Для многих джихадистов это является практически бесконечным источником получения средств.

С приходом военного положения в Сирии начало активно развиваться производство запрещенного стимулятора каптагона. Вещество стало распространяться по многим странам, таким как Ливан, Турция и Саудовская Аравия. Сирийский президент Башар Асад неоднократно говорил, что во время захвата повстанцев были найдены, помимо боеприпасов и оружия, большие залежи таблеток каптагона.

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов в интервью Федеральному агентству новостей отметил причастность США к поднятию наркотрафика в САР. Только эффективная работа сирийского президента помогла предотвратить ужасные последствия распространения наркоторговли в Сирии. По мнению политолога, Асад сразу понял, что американцы попытаются подойти с другой страны для уничтожения целостности САР, как это было в Афганистане. Наркоторговцы планировали сделать из Сирии транзитную страну, но сирийский лидер во время это пресек.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #сирия #башар асад #наркотики

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