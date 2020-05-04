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20:07   4 Мая 2020
Политика

Мадуро поблагодарил РФ, Китай и Кубу за помощь на фоне коронавируса

Мадуро поблагодарил РФ, Китай и Кубу за помощь на фоне коронавируса

Поддержка со стороны Российской Федерации и Китайской Народной Республики дала возможность Венесуэле провести несколько тысяч тестов на фоне распространения нового типа коронавируса.

Соответствующее заявление в понедельник, 4 мая, сделал глава Боливарианской Республики Николас Мадуро во время саммита, который проходит в режиме онлайн и называется "Мы вместе против COVID-19". Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, ему удалось получить международную поддержку от Кубы, которая прислала медицинских специалистов с большим опытом. Таким образом, Мадуро выразил благодарность североамериканскому государству, а также РФ и КНР за оказанную помощь.

"Без логистической помощи Китая и России было бы невозможно провести тысячи диагностических тестов", — отметил лидер Боливарианской Республики.

В начале прошлого месяца Российская Федерация выделила Венесуэле 20 тысяч тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.

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Автор: Василий Пименов
#россия #политика #мадуро #коронавирус

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