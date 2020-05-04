Палата представителей уличила турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в связях с боевиками группировок, проповедующих радикальный исламизм. Кроме того, Эрдоган пытался вмешиваться в выборы в Ливии в 2014 году, сорванные джихадистами "Фаджр".

Турецкий лидер рассматривал Ливию как часть проекта запрещенной в РФ террористической организации "Братья-мусульмане", которой Эрдоган руководит. Об этом в интервью арабскому изданию Al Bayan заявил член комитета по обороне и национальной безопасности Палаты представителей Али аль-Текбали, передает Федеральное агентство новостей.

В 2014 году Турция уже активно сотрудничала с джихадистами в Ливии. Как раз тогда ЛНА начала контртеррористическую операцию "Достоинство". Эрдоган поддерживал вооруженные банды на востоке североафриканского государства. Этот регион находится под контролем связанных с запрещенными в РФ "Братьями мусульманами".

Турция покровительствует террористической коалиции "Фаджр", которая несет ответственность за срыв выборов в 2014 году и оккупировала Триполи.