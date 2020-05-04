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19:40   4 Мая 2020
Политика

Гордон призвал Украину отказаться от притязаний на Донбасс

Гордон призвал Украину отказаться от притязаний на Донбасс

Альтернативу с построением несколько городов в Херсонской области для проукраинских переселенцев предложил Украине известный журналист Дмитрий Гордон.

Он заявил, что Запад может профинансировать возведение новых населенных пунктов, сообщает ФАН.

"Можно поговорить с фрау Меркель, с господином Макроном, с американцами", — обозначил журналист.

Помимо построения городов с нуля в степи, он предложил и другой вариант — расселить людей по умирающим деревням и городам.

Гордон предоставил свой план правительству Украины, но пока неизвестно, воспринял ли глава страны Владимир Зеленский идею журналиста достаточно серьезно.

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Автор: Юлия Яковлева
#донбасс #украина #гордон

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