Гордон призвал Украину отказаться от притязаний на Донбасс

Альтернативу с построением несколько городов в Херсонской области для проукраинских переселенцев предложил Украине известный журналист Дмитрий Гордон.

Он заявил, что Запад может профинансировать возведение новых населенных пунктов, сообщает ФАН.

"Можно поговорить с фрау Меркель, с господином Макроном, с американцами", — обозначил журналист.

Помимо построения городов с нуля в степи, он предложил и другой вариант — расселить людей по умирающим деревням и городам.

Гордон предоставил свой план правительству Украины, но пока неизвестно, воспринял ли глава страны Владимир Зеленский идею журналиста достаточно серьезно.