Гордон призвал Украину отказаться от притязаний на Донбасс
Альтернативу с построением несколько городов в Херсонской области для проукраинских переселенцев предложил Украине известный журналист Дмитрий Гордон.
Он заявил, что Запад может профинансировать возведение новых населенных пунктов, сообщает ФАН.
"Можно поговорить с фрау Меркель, с господином Макроном, с американцами", — обозначил журналист.
Помимо построения городов с нуля в степи, он предложил и другой вариант — расселить людей по умирающим деревням и городам.
Гордон предоставил свой план правительству Украины, но пока неизвестно, воспринял ли глава страны Владимир Зеленский идею журналиста достаточно серьезно.