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19:00   4 Мая 2020
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за грозы и сильного ветра в Москве

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за грозы и сильного ветра в Москве

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за предстоящего дождя, грозы и сильного ветра, сообщают официальные представители пресс-службы ведомства.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду и кратковременные дожди с грозами также возможны в большинстве областей Центрального федерального округа. При этом температура воздуха останется выше климатической нормы на 4 градуса Цельсия.

Температура воздуха в Московской области к вечеру опустится до 15 градусов Цельсия. Ветер юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду.

МЧС просит, находясь на улице, обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, избегать деревьев и сооружений повышенного риска. При возникновении чрезвычайной ситуации сообщать по номеру "112" или "01".

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Автор: Василий Пименов
#москва #мчс #погода

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