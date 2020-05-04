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18:48   4 Мая 2020
Общество

Московские пляжи будут патрулироваться во время самоизоляции из-за COVID-19

Московские пляжи будут патрулироваться во время самоизоляции из-за COVID-19

Усилено патрулирование московских пляжей и установлены камеры видеонаблюдения в период режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Меры безопасности усилены и все рекреационные зоны ограждены. Установлены информационные щиты и усилена охрана в лесопарковых и других зеленых зонах, отметил министр. При нарушении режима самоизоляции сотрудники правоохранительных органов составляют протокол на месте, затем нарушитель получает штраф. Если у человека нет документов или он сопротивляется и оскорбляет полицейских, его могут задержать. Данчиков рассказал, что на прошлых выходных люди ломали ограждения и пытались зайти на пляж.

Режим самоизоляции продлен до 11 мая, россияне обязаны соблюдать все ограничительные меры и не покидать квартиры без острой необходимости. Сейчас в Москве закрыты все развлекательные заведения и отменены массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. Запрещено посещение скверов и парков. Рекомендовано отказаться от поездок на дачи и шашлыки до отмены ограничений. В Москве и Подмосковье ранее были введены электронные пропуска для передвижения по городу. Меры послабления возможно будут приниматься после майских праздников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #коронавирус

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