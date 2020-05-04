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18:42   4 Мая 2020
Общество

Депутат Госдумы призвал не обращать внимание на обвинения британских СМИ в адрес России

Депутат Госдумы призвал не обращать внимание на обвинения британских СМИ в адрес России

Обвинения британских СМИ в адрес России и Ирана о совершении хакерских атак на научные лаборатории и университеты не стоят внимания, заявил член комитета по международным делам Виталий Милонов.

Журналисты в Британии стали распространять информацию о том, что российские и иранские специалисты якобы пытались украсть разработки вакцины от коронавируса. Производимые атаки не увенчались успехом, пишет The Guardian.

Милонов в интервью изданию "Вечерняя Москва" заявил, что представленные обвинения характерны для британских властей. Он напомнил об абсурдных высказываниях Великобритании касательно дела Скрипалей. Депутат Госдумы предположил, что подобное заявление было сделано с целью оправдать собственные неудачи в борьбе с распространением коронавируса. Россия всегда была идеальным "козлом отпущения" в таких ситуациях. По его мнению, обвинения можно спокойно проигнорировать.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #британия #милонов #коронавирус

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