Обвинения британских СМИ в адрес России и Ирана о совершении хакерских атак на научные лаборатории и университеты не стоят внимания, заявил член комитета по международным делам Виталий Милонов.

Журналисты в Британии стали распространять информацию о том, что российские и иранские специалисты якобы пытались украсть разработки вакцины от коронавируса. Производимые атаки не увенчались успехом, пишет The Guardian.

Милонов в интервью изданию "Вечерняя Москва" заявил, что представленные обвинения характерны для британских властей. Он напомнил об абсурдных высказываниях Великобритании касательно дела Скрипалей. Депутат Госдумы предположил, что подобное заявление было сделано с целью оправдать собственные неудачи в борьбе с распространением коронавируса. Россия всегда была идеальным "козлом отпущения" в таких ситуациях. По его мнению, обвинения можно спокойно проигнорировать.