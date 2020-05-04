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18:24   4 Мая 2020
Политика

В Аз-Завии неизвестные застрели ливийца, освобожденного из тюрьмы боевиками ПНС Ливии

В Аз-Завии неизвестные застрели ливийца, освобожденного из тюрьмы боевиками ПНС Ливии

Убийство заключенного, который сбежал из тюрьмы в Сурмане с помощью террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, произошло в Аз-Завии около двух часов ночи. Он отбывал наказание за убийство, когда город заняли бандиты Сарраджа.

Захват боевиками ПНС Ливии городов Сурман и Сабрата сопровождался открытием тюрем. Федеральное агентство новостей со ссылкой на информацию Организации Объединенных Наций сообщает, что в Сабрате не менее 400 заключенных вышли на свободу, а тюрьма опустела, как можно судить по видеозаписи, появившейся в Сети. Есть предположение, что освобожденные заключенные пополнят ряды террористических банд ПНС.

ФАН сообщает, что в захвате Сурмана и Сабрата вместе с террористами ПНС Ливии участвовали боевики из террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида", которые обе запрещены в РФ. Этот факт подтверждается опубликованными в Сети фотографиями из захваченных городов. На снимках запечатлены лидер "Ансар аш-Шариа" Фарадж Шаку, главарь "Фасылят Хамзат" Сейфа Абу Бакр и находящийся в международном розыске террорист Абд ар-Рахман Милад.

Убитый при побеге 29-летний уроженец Аз-Завии Ахмад аль-Баф, вероятно, не хотел вливаться в ряды террористов и попытался стать действительно свободным, но не сумел. Автоматная очередь сразила насмерть неудачливого беглеца.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #пнс

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