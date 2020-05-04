Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев рассказал «Экономике Сегодня», что Россия удерживает свои рубежи и не отдаст НАТО ни куска Арктического макрорегиона.

Ударная группа кораблей НАТО вошла в Баренцово море: один корабль Великобритании и три суда США. Сейчас за их действиями наблюдает Российский Северный флот ВМФ РФ, сообщают в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

Перенджиев отметил, что Россия не уступит НАТО кусок холодного региона. НАТО показывает, что не хочет мириться с таким положением дел и пытается оказать давление.

«Я думаю, что решение о формировании подобной группы и ее маршрута было принято после того, как в НАТО узнали об историческом десантировании в Арктике, которое провела Россия», — отметил эксперт.

Речь идет о высадке российских десантников 26 апреля 2020 года. Впервые в истории они совершили высотное десантирование в арктических условиях в районе архипелага Земля Франца-Иосифа с высоты 10 тысяч метров из военно-транспортного самолета Ил-76.

«Учения стали катализатором действий НАТО в акватории Баренцева моря. Здесь присутствует эмоциональный момент, который подтверждает растерянность стран НАТО, решивших ответить Российской Федерации и на ее действия в Арктике», — добавил Перенджиев.

По мнению эксперта, страны-участницы НАТО в будущем могут совершить и другие действия в регионе. Перенджиев заверил, что Северный флот не даст пройти иностранным кораблям.