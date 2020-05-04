Дворкович: меры поддержки компаний начнут реально работать в ближайшие недели

Принятые правительством меры поддержки малого и среднего бизнеса начнут реально работать в ближайшие недели, заявил глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. По его словам, основная помощь компаниям понадобится в июне-июле.

Как он отметил, заявленных мер достаточно, главное – это чтобы они заработали. "Мы ожидаем, что в ближайшие недели все эти меры начнут реально работать, потому что пока еще не все заявленные механизмы на практике эффективно реализуются", - приводит слова Дворковича РБК.

Он также рассказал, что вызванный пандемией коронавируса кризис изменит модели поведения людей, а компании станут более консервативными и меньше будут рисковать. Кризис приведет к большей концентрации бизнеса и уменьшению конкурентности. Кроме того, может возникнуть риск чрезмерной локализации производства без учета его эффективности и в рамках отдельных национальных границ, что приведет к разрыву существующих цепочек поставок.